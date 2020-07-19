İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 bini geçti - Son Dakika

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 bini geçti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 14 bin 188'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 14 bin 188'e yükseldi.

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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 209 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 14 bin 188'e çıktığını bildirdi.

Ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 182 artarak 273 bin 656'ya yükseldi.

Hastalardan 3 bin 556'sının durumunun ağır olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı 237 bin 788'e ulaştı.

Ülkedeki test sayısı da 2 milyon 148 bin 999 oldu.

İran'da Doğu Azerbaycan, İlam, Buşehr, Rezevi Horasanı, Huzistan, Zencan, Gülistan, Mazenderan, Kirman ve Fars eyaletleri "kırmızı bölge" ilan edilmiş bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 13:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 bini geçti - Son Dakika
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