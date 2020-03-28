İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Son Dakika

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi

15 dakika önce

İran'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artarak, 2 bin 517'ye yükseldi.

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi, System.String[]

İran'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 517'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 139 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

VAKA SAYISI 35 BİNİ GEÇTİ

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 517'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 76 artarak, 35 bin 408'e ulaştığını bildirdi. Bu sayı İran'da bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Cihanpur, hastanelerde tedavi görenlerden 3 bin 206 kişinin durumunun ise kritik olduğu bilgisini verdi.

ŞU ANA KADAR 11 BİN 679 KİŞİ İYİLEŞTİ

Dünden bu yana 546 kişinin daha iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini dile getiren Cihanpur, sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının ise 11 bin 679 olduğunu ifade etti.

VİRÜS 19 ŞUBAT'TA İRAN'A SIÇRAMIŞTI

İtalya, İspanya ve hastalığın ortaya çıktığı Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:08 Kaynak: AA

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