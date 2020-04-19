İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 bin 118'e yükseldi - Son Dakika
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İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 bin 118'e yükseldi

6 saat önce

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 87 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 118'e, vaka sayısı ise 82 bin 211'e yükseldi.

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 bin 118'e yükseldi, System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 87 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 118'e, vaka sayısı ise 82 bin 211'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 87 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 5 bin 118'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının 1343 artarak 82 bin 211'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, virüse yakalanan hastalardan 3 bin 456'sının durumunun ağır olduğunu dile getirerek, 57 bin 23 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 01:06 Kaynak: AA

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