İran'da Kovid-19 nedeniyle 150 bin ton fıstık üreticinin elinde kaldı - Son Dakika

İran'da Kovid-19 nedeniyle 150 bin ton fıstık üreticinin elinde kaldı

İran Kooperatifler Odası Tarım Komisyonu Başkanı Ersalan Kasımi, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ihracata olumsuz etkisi nedeniyle yaklaşık 150 bin ton fıstığın üreticinin elinde kaldığını söyledi.

İran Kooperatifler Odası Tarım Komisyonu Başkanı Ersalan Kasımi, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ihracata olumsuz etkisi nedeniyle yaklaşık 150 bin ton fıstığın üreticinin elinde kaldığını söyledi. Fars Haber Ajansına göre, Kasımi, ülkede yıllık fıstık üretiminin yaklaşık 250 bin ton civarında olduğunu ve bunun en fazla 120 bin tonunun iç piyasada tüketildiğini ifade etti. Kasımi, "Koronavirüsün ziraat ürünleri ihracatını durdurması nedeniyle yaklaşık 150 bin ton fıstık üreticinin elinde kaldı." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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