İran'da Kovid-19 nedeniyle 18 hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da Kovid-19 nedeniyle 18 hemşire hayatını kaybetti

İran Hemşirelik Kurumu Başkanı Muhammed Mirzabeygi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede bugüne kadar 18 hemşirenin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İran Hemşirelik Kurumu Başkanı Muhammed Mirzabeygi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede bugüne kadar 18 hemşirenin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Kovid-19 sürecinde 7 binden fazla hemşirenin hastalığa yakalandığını aktaran Mirzabeygi, "Tedavilerinin ardından birçoğu sağlığına kavuştu, ancak 18'i hayatını kaybetti." dedi. Ülke genelinde 110 bin hemşirenin, hastanelerde yatarak tedavi gören 140 bin hastaya baktığını dile getiren Mirzabeygi, "Yatak sayısına göre hemşire sayısı düşük. 110 bin hemşireden 65 bini Kovid-19 hastalarına doğrudan hizmet verdi. Bunlardan yüzde 50'si 2 haftayla 2 ay arasında ailelerini görmedi." ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkesinde Kovid-19 nedeniyle 110 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı. İran'da bugün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 506'ya, vaka sayısı 177 bin 938'e ulaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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