İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 198 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 198 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 198 artarak 13 bin 608'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 198 artarak 13 bin 608'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 198 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 500 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 13 bin 608'e, vaka sayısının da 267 bin 61'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 471'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavileri tamamlanan 230 bin 608 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 73 bin 791 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Doğu ve Batı Azerbaycan, İlam, Buşehr, Rezevi Horasanı, Huzistan, Zencan, Kürdistan, Kirmanşah, Gülistan, Mazenderan ve Hürmüzgan eyaletlerinin "kırmızı bölgeler"; Tahran, Fars, Erdebil, İsfahan, Elburz, Güney Horasan, Sistan-Beluçistan, Kirman, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Loristan, Hemedan, Yezd ve Kuzey Horasan'ın da "riskli bölgeler" kategorisinde olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, Horasan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 198 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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