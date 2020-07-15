İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 199 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 199 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 199 artarak 13 bin 410'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 199 artarak 13 bin 410'a yükseldi.

Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 199 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 388 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 13 bin 410'a, vaka sayısının da 264 bin 561'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 411'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavileri tamamlanan 227 bin 561 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 48 bin 49 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Doğu ve Batı Azerbaycan, İlam, Buşehr, Rezevi Horasanı, Huzistan, Zencan, Kürdistan, Kirmanşah, Gülistan, Mazenderan ve Hürmüzgan eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Tahran, Fars, Erdebil, İsfahan, Elburz, Güney Horasan, Sistan-Beluçistan, Kirman, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Loristan, Hemedan, Yezd ve Kuzey Horasan'ın da "riskli bölgeler" kategorisinde olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı, Horasan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 199 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:14 Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar 12:38 Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
19:14
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
15:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 19:44:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 199 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]