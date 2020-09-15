İran'da Kovid-19 nedeniyle "Erbain Yürüyüşü" merasimi iptal edildi - Son Dakika

İran Erbain Kültür ve Eğitim Komitesi Başkanı Hamid Ahmedi, her yıl binlerce İranlının katıldığı Erbain Yürüyüşü merasiminin bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Ahmedi, "Bu yıl Erbain Yürüyüşü merasimi düzenlenmeyecektir. Bunun yerine İran içerisinde sağlık tedbirlerine riayet edilerek çeşitli etkinlikler düzenlenecektir." dedi.

Erbain münasebetiyle yurt içi ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenleneceğini dile getiren Ahmedi, söz konusu etkinlikler kapsamında başkent Tahran'ın Abbas Abad bölgesinde farklı ülkelerden hafızların katılımıyla güzel Kur'an-ı Kerim okuma programlarının düzenleneceğini belirtti.

Erbain törenleri

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela kentinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor.

Hicri takvime göre "Aşura Günü"nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine "Erbain (Kırkıncı Gün)" törenleri adı veriliyor. Bu yılki Erbain etkinlikleri 8 Ekim günü düzenlenecek.

Her yıl Erbain günlerinde binlerce İranlı yürüyerek Irak sınırını geçip Kerbela kentindeki törenlere katılıyor.