İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 185 artarak 17 bin 802'ye yükseldi.

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 185 artarak 17 bin 802'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 185 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 697 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 17 bin 802'ye, vaka sayısının da 317 bin 483'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 129'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen sayısının da 274 bin 932'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 2 milyon 587 bin 83 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:15

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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