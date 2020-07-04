İran'da Kovid-19 ölümleri 11 bin 408'e yükseldi - Son Dakika

İran'da Kovid-19 ölümleri 11 bin 408'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 408'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 408'e yükseldi.

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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 148 artışla 11 bin 408'e çıktığını bildirdi.

Lari, ülkedeki toplam vaka sayısının da 2 bin 449 artarak 237 bin 878'e yükseldiğini kaydetti.

Hastalardan 3 bin 136'sının durumunun ağır olduğunu belirten Lari, tedavisi tamamlanarak taburcu edilenlerin sayısının ise 198 bin 949'a çıktığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 769 bin 520 olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da Kovid-19 ölümleri 11 bin 408'e yükseldi - Son Dakika

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