İran'da Kovid-19 ölümleri 12 bin 829'a yükseldi - Son Dakika

İran'da Kovid-19 ölümleri 12 bin 829'a yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 829 oldu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 829 oldu.

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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısının son 24 saatte 194 artışla 12 bin 829'a yükseldiğini bildirdi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı da 2 bin 186 artarak 252 bin 720'ye çıktı.

Hastalardan 3 bin 359'unun durumunun ağır olduğu ülkede, iyileşenlerin toplam sayısı ise 219 bin 993'e ulaştı.

İran'da Huzistan, Rezevi Horasanı, Batı Azerbaycan ve Mazenderan eyaletleri "kırmızı bölgeler", Tahran, Fars, Kirman, Elburz, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Gülistan, Buşehr, Hürmüzgan ve Doğu Azerbaycan eyaletleri ise "riskli bölgeler" kategorisinde bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, Azerbaycan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da Kovid-19 ölümleri 12 bin 829'a yükseldi - Son Dakika
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