İran'da Kovid-19 sadece Gilan'da 200'den fazla can kaybına neden oldu - Son Dakika
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İran'da Kovid-19 sadece Gilan'da 200'den fazla can kaybına neden oldu

6 saat önce

İran'ın Gilan Sağlık Müdürü Muhammed Hüseyin Kurbani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sadece eyaletlerinde 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İran'da Kovid-19 sadece Gilan'da 200'den fazla can kaybına neden oldu, System.String[]

İran'ın Gilan Sağlık Müdürü Muhammed Hüseyin Kurbani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sadece eyaletlerinde 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İran'dan yayın yapan "Gilkhabar" haber sitesine göre, Gilan Sağlık Müdürü Kurbani, Sağlık Komisyonu olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada, "Gilan'da koronavirüsten 200'den fazla kişi öldü. Yaklaşık 900 kişi bu hastalığa yakalanmış durumda." bilgisini verdi.

Kum kentinde virüs bulaşan hastalar için 500 yataklı bir hastanenin tahsis edildiğini belirten Kurbani, Gilan'daki hastaların ise çeşitli hastanelere dağıtılmasını eleştirdi.

Kurbani, Gilan'ın Kovid-19 ile mücadelede yeterli altyapıya sahip olmadığının da altını çizdi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur ise bugün, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde şu ana kadar 194 kişinin öldüğünü ve vaka sayısının 6 bin 566'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Muhammed Hüseyin, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:11 Kaynak: AA
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