İran'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 4 bin 357'ye... - Son Dakika

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İran'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 4 bin 357'ye...
6 saat önce
İran'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 4 bin 357'ye yükseldi.
İran'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 4 bin 357'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:54 Kaynak: AA
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