İran'da Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk kez günlük ölüm görülmedi - Son Dakika
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İran'da Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk kez günlük ölüm görülmedi

02.06.2022 13:36
İran'da Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk kez günlük ölüm görülmedi

İran'da Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk kez günlük can kaybı bildirilmedi.

İran'da Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk kez günlük can kaybı bildirilmedi.

İran Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte 175 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 7 milyon 232 bin 443'e ulaştı.

Açıklamada, 494 kişinin hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü belirtilirken son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm görülmediği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'dan ilk ölümlerin görüldüğü 19 Şubat 2020'den bu yana 141 bin 318 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 149 milyon 978 bin 995 doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, halka sağlık kurallarına uymaya devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk kez günlük ölüm görülmedi - Son Dakika


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