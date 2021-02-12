İran'da Kovid-19'un İngiltere varyantından kaynaklı ilk can kaybı - Son Dakika

İran'da Kovid-19'un İngiltere varyantından kaynaklı ilk can kaybı
12.02.2021 02:09
İran'ın Kazvin eyaletinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere varyantına yakalanan 48 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran'ın Kazvin eyaletinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere varyantına yakalanan 48 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kazvin Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, eyaletin Aybek ilçesinde koronavirüsün İngiltere varyantına yakalanan bir kişi 72 saat sonra yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden kişinin ailesinin de Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, ancak herhangi bir belirtilerinin olmadığı belirtilirken, virüsün İngiltere varyantının eyalette yayılma tehlikesinin olduğu kaydedildi.
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