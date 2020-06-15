İran'da Kovid-19'un ortaya çıktığı Kum'da yasaklar kaldırılsa da halk, evden çıkmıyor - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk defa görüldüğü Kum kentinde yasakların peyderpey kalkmasıyla hayat normale dönse de halk evden çıkmıyor.

Kovid-19'un en riskli günlerinde türbe demirleri ve duvarlarına el süren vatandaşların görüntüleri, sosyal medya ve yabancı basın tarafından kullanılmış ve bu mekanların açık kalması tepkiye neden olmuştu. Bunun üzerine Kum kentindeki Fatıma-i Masume Türbesi ve Cemkeran Camisi mart ayının sonlarına doğru ziyaretlere kapatıldı.

İran hükümeti, mayıs ayından itibaren düşüşe geçen vakaların ardından normalleşme adımları kapsamında yasakları kaldırmaya ve işletmeler, avmler, parklar ve türbeleri açmaya başladı. Kum kentinin en kalabalık ve en çok ziyaret edilen yeri olan Fatıma-i Masume Türbesi ve Cemkeran Camisi de normalleşmeye geçmek amacıyla 2 aylık aranın ardından 25 Mayıs'ta ziyarete açıldı.

AA ekibi, İran hükümetinin normalleşme adımlarının ardından ülkede Kovid-19 vakalarının ve bu salgından kaynaklı ilk ölümlerin yaşandığı Kum kentindeki önemli noktaları görüntüledi.

Şii dini medreselerin de merkezi sayılan Kum kentinde yasakların kaldırılması ve normalleşme adımlarına rağmen insanlar evlerinde kalmayı tercih ediyor.

Normal zamanlarda başka şehirlerden gelen ziyaretçilerden de kaynaklı olarak yoğunluğun yaşandığı Masume Türbesi ve Cemkeran Camisi'ndeki sükunet dikkatleri çekiyor.

Başkente 100 kilometre mesafedeki Kum kentinde yoğunluğun Tahran ve diğer şehirlere oranla çok düşük olduğu görülüyor. Bundan kaynaklı olarak ilk günlerde Kum hastanelerinde yer kalmazken bugünlerde hasta sayısının ve ölüm oranlarının çok düşük olduğu belirtiliyor.

Düzlüğe kurulu ve çöl ikliminin hakim olduğu Kum kenti, Masume Türbesi'nin etrafında geliştiği için bunaltıcı sıcakların da etkisiyle vatandaşlar dışarı çıkmıyor.

AA muhabirine konuşan Kum'daki vatandaşlar, hem hükümetin tedbirleri arttırmasını hem halkın sağlık kuralları, sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmesi gerektiğini dile getiriyor.

-"Kısıtlamalar biraz daha devam etmeli"

Üniversite öğrencisi Zeyneb Alizade, hükümetin Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha fazla adım atmasını isteyerek, halkın sağlık kuralları ve talimatlara uyması halinde salgının sona ereceğini söyledi.

Son günlerde vaka sayıları ve ölümler nedeniyle endişesinin de arttığını dile getiren Alizade, "Halkın sürece uyum sağlaması için kısıtlamalar biraz daha devam etmelidir. Yasakların bir kısmı tekrar uygulanmalıdır. Kum'daki durum önceki gibi değil. Şimdi daha iyi bir durumdayız fakat bu bittiği anlamına gelmiyor. Serbestlik devam ederse vaka sayılarının da artma ihtimali yüksektir." diye konuştu.

Salgının Kum'da ortaya çıktığı yönündeki açıklamaları eleştiren dini medrese talebesi Ahmed Muvahhidi, koronavirüs ile mücadelede önemli bir eşiği geride bıraktıklarını ve hükümet ile halkın birlikte bu salgını yenebileceğini söyledi.

Sağlık kuralları, sosyal mesafe ve temizlik gibi talimatlara riayet edilmesi gerektiğini dile getiren Muvahhidi, " Hükümet, halkın üzerinde baskı oluşmaması için tüm gücüyle çaba göstermelidir, ekonomik ve sosyal açıdan halkın durumu daha kötüye gitmemelidir. Halkın da riayet etmesiyle salgının biteceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Hükümetin tedbirlerde halkın ekonomik durumunu da göz önünde bulundurarak karar alması gerektiğini savunan Muvahhidi, insanların talimatlara uyması halinde salgının daha erken biteceğini ifade etti.

Talimatlara uyulduğu için salgının azaldığını belirten Muvahhidi, şunları anlattı:

"Kum'da ilk zamanlarda hasta sayısı yüksekti ancak sağlık kuralları, temizlik ve talimatlara riayet edildi ve bu sayede virüs azaldı. Oranlar daha da düşecektir. Sıcakların bitmesinden sonra yeni salgınlar da başlayabilir. Buna karşı biz tedbirlerimizi almalı ve dikkat etmeliyiz."

Tüm dünyada etkisini devam ettiren Kovid-19 İran'da 19 Şubat'ta Kum kentinde ortaya çıktı ve ardından karantina uygulanmadığı için ülkenin tüm eyaletlerine yayıldı. Ülkede alınan tedbirlerden sonra vaka sayıları 1000 ve ölü sayıları 50'nin altına düştü. Yasakların kalkması nedeniyle dün bir günde Kovid-19'an ölenlerin sayısı 107'ye çıkarken, vaka sayıları 2 bin 500 dolaylarında seyrediyor.