İran'da krona virüsü nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 5'e, vaka sayısı 28'e... - Son Dakika

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İran'da krona virüsü nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 5'e, vaka sayısı 28'e...
6 saat önce
İran'da krona virüsü nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 5'e, vaka sayısı 28'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:18 Kaynak: İHA
İran'da krona virüsü nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 5'e, vaka sayısı 28'e yükseldi. - TAHRAN
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