İran'da Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika
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İran'da Kurban Bayramı namazı kılındı

10.07.2022 09:29

Bayram namazı için İmam Humeyni Camisi'ne gelen İran Cumhurbaşkanı Reisi'den detaylar Bayram namazı için İmam Humeyni Camisi'ni dolduran Müslümanlardan detaylar Bayram namazından detaylar TAHRAN (AA) – İran'ın başkenti Tahran'da Kurban Bayramı namazı için Müslümanlar İmam Humeyni Camisi'nde...

Bayram namazı için İmam Humeyni Camisi'ne gelen İran Cumhurbaşkanı Reisi'den detaylar

Bayram namazı için İmam Humeyni Camisi'ni dolduran Müslümanlardan detaylar

Bayram namazından detaylar TAHRAN (AA) – İran'ın başkenti Tahran'da Kurban Bayramı namazı için Müslümanlar İmam Humeyni Camisi'nde bir araya geldi.

Kurban Bayramı'nın bugün idrak edildiği İran genelinde bayram namazları her şehrin bir merkezinde kılındı.

Tahran'daki İmam Humeyni Camisi'nde Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualar ile başlayan bayram namazına hutbe ile devam edildi. Namazı Tahran'ın geçici Cuma İmamı Muhammed Cevad Hac Ali Ekberi kıldırdı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei'nin de katıldığı namaza şehrin sakinleri ilgi gösterdi.

Bayram namazı nedeniyle trafik oluşmaması ve namaza gelişlerde sorun yaşanmaması için camiye giden yollar araçlara kapatıldı. Namaza giden vatandaşlar için metro seferleri artırıldı, belediye otobüsleri servis düzenledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İran'da Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika
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