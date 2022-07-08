İran'da kurbanlık fiyatları 2 kat arttı, alıcılar azaldı - Son Dakika
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İran'da kurbanlık fiyatları 2 kat arttı, alıcılar azaldı

08.07.2022 10:22
İran'da kurbanlık fiyatları 2 kat arttı, alıcılar azaldı

İran'ın başkenti Tahran'ın çeşitli bölgelerinde kurulan kurbanlık satış merkezleri ile şehrin kenar mahallelerinde bulunan ahırlarda kurbanlık satışları devam ediyor.

İran'ın başkenti Tahran'ın çeşitli bölgelerinde kurulan kurbanlık satış merkezleri ile şehrin kenar mahallelerinde bulunan ahırlarda kurbanlık satışları devam ediyor.

Ekonomik sıkıntılar, alım gücünün düşüklüğü ve kurbanlık fiyatlarının 2 kat arması nedeniyle kurbanlık pazarlarında ve satış merkezlerinde durgunluk gözlemleniyor.

Hayvan sahipleri satışların istedikleri gibi olmamasından dert yanarken vatandaşlar da fiyatların yüksekliğinden şikayetçi oluyor.

Kurban kesme geleneği yaygın olmayan İran'da kurban kesmeye niyetlenen birçok alıcı ise pazardan eli boş dönmek zorunda kalıyor.

Fiyatlar iki kat pahallandı

Kurbanlık satışı yapan Ali Hemedani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 85 ile 90 bin tümen (yaklaşık 45 ile 50 lira TL) aralığında olduğunu belirtti.

Hemedani geçen sene bu fiyatın 45-50 bin tümen aralığında olduğunu, yaklaşık iki katlık bir artış olmasından dolayı satışların durgun olduğunu söyledi.

Canlı 30 kilo gelen bir küçük baş hayvanın 2 milyon 550 bin ile 2 milyon 700 bin tümen (yaklaşık 1400 ile 1500 TL) aralığında satıldığını aktaran Hemedani, bu fiyatın alıcılara fazla geldiğini söyledi.

Hemedani, satışını yaptıkları küçükbaş hayvanları ağırlıklı olarak Kum, Lorıstan ve Siman eyaletinden getirdiklerini sözlerine eledi.

Hastalıklara karşı uyarı

Kurbanlık bakmaya gelen Ali Rızayi ise fiyatların kendilerine fazla geldiğini belirterek bunun genel pahalılıkla ilgili olduğunu, hayvan sahiplerinin de maliyetinin arttığını söyledi.

Rızayi, Tahran'da kurban kesme geleneğinin zayıf olduğunu, elinden geldiğince kurban kesmeye ve onu paylaşmaya çalıştığını kaydetti.

Kurbanlık satış noktasında hayvan sağlığı kontrolü yapan Seccad Erdebili, AA muhabirine yaptığı açıklamada hayvanların satış merkezlerine getirilmeden önce 15 gün kadar karantinada bekletildiğini, herhangi bir sorun çıkmaması durumunda karantina sonrası satışa çıkarıldığını söyledi.

Erdebili, satış merkezinde hem canlı kurbanlık satışı yaptıklarını hem de isteyen vatandaşlara merkezde kesim hizmeti verdiklerini kaydetti.

Merkezde kesim öncesi ve kesim sonrası sağlık kontrolünün mutlaka yapıldığını belirten Erdebili, etin alıcılara sağlıklı bir şekilde ulaştırılması için gerekli önlemleri aldıklarını ifade etti.

Erdebili, Kırım Kongo ateşli kanamalı hastalığı için uyarıda bulunarak etin mutlaka soğuk havada dinlendirilmesi ve daha sonra tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

İran'da Kurban Bayramı 10 Temmuzda Pazar başlıyor.

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Kaynak: AA

Tahran, Kurban, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da kurbanlık fiyatları 2 kat arttı, alıcılar azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da kurbanlık fiyatları 2 kat arttı, alıcılar azaldı - Son Dakika
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