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Limanda demirli 7 tekne alev alev yandı - Son Dakika

Limanda demirli 7 tekne alev alev yandı

08.02.2022 13:57

İran'ın güneyindeki Aseluye şehrinde bulunan limanda 7 ticari tekne, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İran'ın güneyindeki Aseluye şehrinde bulunan limanda 7 ticari tekne, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İran'ın güneyinde yer alan Buşehr eyaletine bağlı Aseluye şehrindeki Nakl Taghi Limanı'nda bulunan 7 ticari tekne alev aldı. Buşehr Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Cihangir Dehgani, "Nakl Taghi Limanı'nda saat 03.30 sularında çıkan yangında 7 ticari tekne tamamen yandı" bilgisini paylaştı. Yangının limanda bulunan diğer teknelere sıçramaması için itfaiye ekiplerinin yanan tekneleri diğerlerinden ayırdıklarını söyleyen Dehgani, "İtfaiye ekiplerimiz tüm çabalarıyla yangına müdahale etmeye çalışıyorlar ancak rüzgar yangını kontrol altına almayı zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı. Dehgani, "Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Tek sevincimiz teknelerin boş olmasıydı ve bu nedenle herhangi bir can kaybı yaşanmadı" dedi.

Yangın, saatler süren çalışma sonucunda söndürüldü.

(Aynur Sena Çabuk/ İHA)

Limanda demirli 7 tekne alev alev yandı
Limanda demirli 7 tekne alev alev yandı
Limanda demirli 7 tekne alev alev yandı
Limanda demirli 7 tekne alev alev yandı
Limanda demirli 7 tekne alev alev yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Cihangir, İtfaiye, İran, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Limanda demirli 7 tekne alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Limanda demirli 7 tekne alev alev yandı - Son Dakika
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