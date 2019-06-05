İran'da limanda yangın: 1 ölü
1 saat önce
İran'nın Hürmüzgan Eyaleti'nde bir limanda çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:40 Kaynak: İHA
'nın Hürmüzgan Eyaleti'nde bir limanda çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'nde bulunan Şehit Recai Limanı'nda yangın çıktı. Hürmüzgan Eyaleti Limanlar Genel Müdürü Murad Afifipur, yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Limandaki konteynerlerde bulunan yağ ve petrol nedeniyle yangının uzun bir süre söndürülemediğini aktaran yetkililer, yangından etkilenen 51 yaşındaki bir kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Yangının itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla 5 saat sonra söndürülebildiği öğrenildi.
Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Şehit Recai Limanı İran'ın en büyük konteyner ve ticaret limanları arasında yer alıyor. - TAHRAN
Van, İranlı turistler için seferber oldu!
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde TSK unsurlarına saldırı düzenlendi! 2 asker yaralandı
Siirt'te akılalmaz kaza! Uçuruma giden otomobilden son anda atladı
Otobüsün çarptığı adam bariyerlerde sıkıştı