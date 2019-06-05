Son Dakika Haberleri: İran'da limanda yangın: 1 ölü
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İran'da limanda yangın: 1 ölü

1 saat önce

İran'nın Hürmüzgan Eyaleti'nde bir limanda çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran'da limanda yangın: 1 ölü, System.String[]
İran'nın Hürmüzgan Eyaleti'nde bir limanda çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'nde bulunan Şehit Recai Limanı'nda yangın çıktı. Hürmüzgan Eyaleti Limanlar Genel Müdürü Murad Afifipur, yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Limandaki konteynerlerde bulunan yağ ve petrol nedeniyle yangının uzun bir süre söndürülemediğini aktaran yetkililer, yangından etkilenen 51 yaşındaki bir kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Yangının itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla 5 saat sonra söndürülebildiği öğrenildi.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Şehit Recai Limanı İran'ın en büyük konteyner ve ticaret limanları arasında yer alıyor. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:40 Kaynak: İHA
İran, 3. Sayfa
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