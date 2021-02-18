İran'da maden ocağı çöktü: 3 işçi göçük altında - Son Dakika

Mukaddem, bölgedeki ekiplerin arama-kurtarma köpeklerinin desteğiyle göçük altında kalan madencilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Olayın ardından bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Mukaddem, "Ekiplerin olayın yaşandığı bölgeye ulaşmasının ardından yapılan ilk değerlendirmelerde 3 işçinin göçük altında kaldığı belirlenmiştir." dedi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Kızılay Sözcüsü Muhammed Hasan Mukaddem, Kum eyaletine bağlı Kehek ilçesindeki bir manganez madeninde çökme meydana geldiğini açıkladı.

İran 'ın Kum eyaletinde bir maden ocağının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 işçi göçük altında kaldı.

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