İran'da maden ocağı çöktü: 3 işçi göçük altında - Son Dakika

İran'da maden ocağı çöktü: 3 işçi göçük altında

18.02.2021 13:13
İran'da maden ocağı çöktü: 3 işçi göçük altında, System.String[]

İran'ın Kum eyaletinde bir maden ocağının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 işçi göçük altında kaldı.

İran'ın Kum eyaletinde bir maden ocağının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 işçi göçük altında kaldı.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Kızılay Sözcüsü Muhammed Hasan Mukaddem, Kum eyaletine bağlı Kehek ilçesindeki bir manganez madeninde çökme meydana geldiğini açıkladı.

Olayın ardından bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Mukaddem, "Ekiplerin olayın yaşandığı bölgeye ulaşmasının ardından yapılan ilk değerlendirmelerde 3 işçinin göçük altında kaldığı belirlenmiştir." dedi.

Mukaddem, bölgedeki ekiplerin arama-kurtarma köpeklerinin desteğiyle göçük altında kalan madencilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Arama Kurtarma, Kızılay, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da maden ocağı çöktü: 3 işçi göçük altında - Son Dakika


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