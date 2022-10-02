İran'da protestolar 15. gününde devam etti - Son Dakika
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İran'da protestolar 15. gününde devam etti

02.10.2022 01:30
İran'da protestolar 15. gününde devam etti

İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilerin 15. gününde ülkenin birçok kentinde sokaklar yeniden hareketlendi.

İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilerin 15. gününde ülkenin birçok kentinde sokaklar yeniden hareketlendi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kentlerde son 2 günün görece sakin geçmesi eylemlerin bittiği şeklinde yorumlanmıştı.

Ülkenin birçok üniversitesinde gün içinde protestoların yeniden başlamasıyla sokaklarda da hareketlenmeler oldu.

Başta Tahran olmak üzere Senendec, Şehrekurd, Şahinşehr, Erak, Bukan, Babul, Kerec, Meşhed ve Kirmanşah kentlerinde gündüz başlayan gösteriler gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Sosyal medyada, bazı şehirlerde göstericilerin çöp konteynerleri ile yollara barikat kurduğu ve yollarda ateş yaktığı görüntüler yer aldı.

Bazı kentlerde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı ve polisin gazlı müdahalede bulunduğu görüldü.

İran'da sosyal medya üzerinden ve broşürler dağıtılarak, cumartesi düzenlenecek gösterilere katılım sağlanması çağrıları yapılmıştı.

Bunun üzerine birçok üniversitede, gözaltına alınan öğrencilere destek vermek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için boykot eylemleri yapılmıştı.

İran'ın birçok kentinde olaylar devam ederken güvenlik güçleri, yargının talimatıyla, protestolara katılan ve "kamu güvenliğini tehlikeye attığı" ileri sürülen göstericilere yönelik gözaltı ve tutuklama dalgası başlattı.

Bu kapsamda ülke medyasına yansıyan haberlere göre, aralarında öğrenciler, ünlü isimler ve gazetecilerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin gözaltına alındığı tahmin ediliyor.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

YORUMLAR
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Tahran'da iki günlük aranın ardından gösteriler yeniden başladı Tahran'da iki günlük aranın ardından gösteriler yeniden başladı İran'ın birçok üniversitesinde gözaltına alınan öğrencilere destek için eylem yapıldı İran'ın birçok üniversitesinde gözaltına alınan öğrencilere destek için eylem yapıldı
Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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