İran'daki üniversitelerde protestolar devam ediyor

İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar 18. gününe girerken ülkedeki birçok üniversitede bugün de gösteriler devam etti.

İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliğinin Telegram hesabından yayımlanan görüntülere göre, protestocu öğrenciler başta Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi olmak üzere gözaltına alınan arkadaşlarının bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Güvenlik güçlerinin gözaltı işlemlerine son vermesini talep eden öğrenciler, yönetim karşıtı sloganlar atarak gözaltına alınan arkadaşlarına destek verdi.

Tahran, Beheşti, Terbiyet Müderis, Bircend, Bilim ve Teknoloji, Babul Noşirevan, Zencan Tıp Bilimleri, Gilan Tıp ve Zehra üniversiteleri başta olmak üzere ülkedeki birçok üniversitede eylemler düzenlenirken, bazı öğretim üyelerinin de gösterilere katılarak gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmasını istediği görüldü.

Tahran'da 13 Eylül'de 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine 17 Eylül'de başlayan gösteriler, görece sakin geçen iki günün ardından 1 Ekim'de üniversitelerin açılmasıyla yeniden alevlenmişti.

Bu kapsamda Tahran'ın yanı sıra ülkenin birçok kentinde üniversitelerde gösteriler düzenlenmiş, "Tebriz" ve "Şerif Teknoloji" üniversiteleri başta olmak üzere bazı üniversitelerde güvenlik güçleri göstericilere sert müdahalede bulunmuştu.

Söz konusu gösterilerde bazı öğrencilerin yaralandığı, yüzlerce kişinin ise gözaltına alındığı belirtilmişti.