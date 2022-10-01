İran'da Mahsa Emini için yaptığı şarkıyla bilinen sanatçı Şervin Hacıpur gözaltına alındı - Son Dakika
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İran'da Mahsa Emini için yaptığı şarkıyla bilinen sanatçı Şervin Hacıpur gözaltına alındı

01.10.2022 10:40
İran'da Mahsa Emini için yaptığı şarkıyla bilinen sanatçı Şervin Hacıpur gözaltına alındı

İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarla ilgili tutuklama dalgası devam ederken sosyal medya hesabından "Beraye" isimli parçayı yayınlayan ve kısa sürede milyonlarca dinleyiciye ulaşan sanatçı Şervin Hacıpur ile sunucu ve yönetmen Mehran Mudiri'nin gözaltına...

İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarla ilgili tutuklama dalgası devam ederken sosyal medya hesabından "Beraye" isimli parçayı yayınlayan ve kısa sürede milyonlarca dinleyiciye ulaşan sanatçı Şervin Hacıpur ile sunucu ve yönetmen Mehran Mudiri'nin gözaltına alındığı bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre sanatçı Şervin Hacıpur gösterilere destek mesajı yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Hacıpur, gösterilerle alakalı olarak "Beraye" (İçin) adlı şarkısını sosyal medyada yayınlamış, şarkısı kısa süre içinde milyonlarca dinleyiciye ulaşmıştı.

Şarkısında toplumsal sorunlara değinen Hacıpur'un gözaltına alınması sonrasında Türkiyeli sanatçılar da dahil olmak üzere birçok ünlü isim "Beraye" şarkısını şahsi hesaplarına paylaşarak destek mesajı verdi.

Yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, 24 Eylül'de İran'dan ayrılan sunucu ve yönetmen Mehran Mudiri, dün sabah ülkeye dönüş yaptı ve varışta pasaportuna el konuldu.

Haberde gözaltına alınan Mudiri'nin geçtiğimiz günlerde protestoculara destek veren bir video yayınlayarak ülkede "gösterileri kışkırttığı" öne sürüldü.

Daha önce de milli futbol takımının eski oyuncusu Hüseyin Mahini ile gazeteci Elahe Muhammedi'nin "gösterileri kışkırtmak" gerekçesiyle tutuklandığı bildirilmişti.

Olaylar devam ederken güvenlik güçleri, yargının talimatıyla protestolara katılan ve "kamu güvenliğini tehlikeye atan" göstericilere yönelik gözaltı ve tutuklama dalgası başlattı.

Bu kapsamda ülke medyasına yansıyan haberlere göre, toplam gözaltı sayısının 2 bini bulduğu tahmin ediliyor.

Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei de 26 Eylül'de yaptığı açıklamada, sokağa çıkan herkesin suçlu olmadığını ve yalnızca kamu güvenliğini tehdit eden kişilere karşı yargının harekete geçeceğini söylemişti.

İran'ın merhum Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi de 27 Eylül'de "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesine göre, protestoların başlangıcından bu yana 20 gazeteci gözaltına alındı. Emini'nin komada olduğu sırada hastaneye giderek durumunu kamuoyuna duyuran Şark gazetesi çalışanı Nilüfer Hamidi de tutuklandı.

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Hırvatistan'da 'İranlı kadınlarla dayanışma' gösterisi Hırvatistan'da 'İranlı kadınlarla dayanışma' gösterisi İran'da Mahsa Emini protestoları sonrası tutuklama dalgası devam ediyor İran'da Mahsa Emini protestoları sonrası tutuklama dalgası devam ediyor
Kaynak: AA

Mahsa Emini, Yönetmen, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Mahsa Emini için yaptığı şarkıyla bilinen sanatçı Şervin Hacıpur gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Mahsa Emini için yaptığı şarkıyla bilinen sanatçı Şervin Hacıpur gözaltına alındı - Son Dakika
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