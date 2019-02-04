İran'da Masörlere Gözaltı

İran'ın Rezevi Horasan eyaletinin merkez kenti Meşhed'de 40 masör izinsiz çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

İran'ın Rezevi Horasan eyaletinin merkez kenti Meşhed'de 40 masör izinsiz çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.



İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre, Rezevi Horasan Emniyeti Toplumsal Güvenlik Müdürü Albay Ümid Nevedhi, Meşhed'de sosyal medya üzerinden reklam yapan 40 masörün ahlak dışı davranışlar sergilemeleri ve izinsiz çalışmalarından dolayı gözaltına alındığını söyledi.



Nevedhi, masörlerin sahte kimlik kartı kullanarak başkaları adına telefon satın aldıklarını ve bu telefonla sosyal medya üzerinden müşterileriyle iletişime geçtiklerini belirtti.



Yaşları 22 ile 32 arasında değişen zanlıların adliyeye sevk edildiğini aktaran Nevedhi, konuyla ilgili çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

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