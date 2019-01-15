İran'da Mayına Basan 2 Sınır Muhafızı Öldü
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İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin ilçesinde mayına basan 2 sınır muhafızı hayatını kaybetti.
İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin ilçesinde mayına basan 2 sınır muhafızı hayatını kaybetti.
Kermanşah Emniyet Müdürü Behram Fazıli, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, İran-Irak sınırının sıfır noktasındaki Hanleyli bölgesinde önceki gece mayına basıp ağır yaralanan 2 sınır muhafızının öldüğünü belirtti.
Fazıli, mayınların 1980-1988 yıllarındaki İran-Irak Savaşı'ndan kaldığını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:43 Kaynak: AA
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