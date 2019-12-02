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İran'da Meclis seçimleri için kayıtlar başladı

6 saat önce

İran İçişleri Bakanı Abdülriza Rahmani Fezli'nin talimatı ile İran Meclisi 11. dönem milletvekilliği seçimleri aday adaylığı başvuruları başladı.

İran'da Meclis seçimleri için kayıtlar başladı, System.String[]

İran İçişleri Bakanı Abdülriza Rahmani Fezli'nin talimatı ile İran Meclisi 11. dönem milletvekilliği seçimleri aday adaylığı başvuruları başladı.


İran'da 21 Şubat 2020 tarihinde yapılacak meclis seçimleri için milletvekilliği aday adaylığı başvuruları İran İçişleri Bakanı Abdülriza Rahmani Fezli'nin talimatı ile başladı.


İran İçişleri Bakanlığı Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Seyyid İsmail Musevi, İran meclisi 11. dönem genel seçimleriyle ilgili kayıt işleminin ilk gününde 789 kişinin kayıt yaptırdığını söyledi. Musevi yaptığı açıklamada, başkent Tahran'da 222 adayın başvurduğunu ve ülke genelinde kayıt yaptıranlardan 726'sının erkek, 63 adayın da kadın olduğunu belirtti.


Kayıt işlemleri 7 Aralık tarihine kadar devam edecek. Seçimler 21 Şubat 2020 tarihinde yapılacak. - TAHRAN

Süleyman Soylu, Musevi, Tahran, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:46 Kaynak: İHA
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