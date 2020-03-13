İran'da Meşhed Belediye Başkanı ve Başsavcı koronavirüse yakalandı - Son Dakika
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İran'da Meşhed Belediye Başkanı ve Başsavcı koronavirüse yakalandı

6 saat önce

İran'da Meşhed Belediye Başkanı Muhammed Rıza Kelayi ve Meşhed Başsavcısı Muhammed Hüseyin Durudi'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

İran'da Meşhed Belediye Başkanı ve Başsavcı koronavirüse yakalandı, System.String[]

İran'da Meşhed Belediye Başkanı Muhammed Rıza Kelayi ve Meşhed Başsavcısı Muhammed Hüseyin Durudi'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Meşhed Belediye Başkanı Kelayi ve Başsavcı Durudi'ye, Kovid-19 teşhisi konuldu.

İranlı iki yetkilinin de durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının görüldüğü ülke İran'da koronavirüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 10 bini aşarken can kaybı 429'a yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 3 bin 276 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti.

Muhammed Hüseyin, Başsavcı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:00 Kaynak: AA
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