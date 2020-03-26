Son Dakika › Güncel › İran'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem Van'da hissedildi - Son Dakika
İran'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem Van'da hissedildi
6 saat önce
İran'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem Van'da hissedildi.
İran'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem Van'da hissedildi
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:18 Kaynak: DHA
Son Dakika Son dakika: Van sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi