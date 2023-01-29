İran'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 2 kişi öldü, 664 kişi yaralandı - Son Dakika
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İran'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 2 kişi öldü, 664 kişi yaralandı

29.01.2023 08:04
İran'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 2 kişi öldü, 664 kişi yaralandı

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde dün akşam meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 664 kişi yaralandı.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde dün akşam meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 664 kişi yaralandı.

Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, depremde 2 kişinin hayatını kaybettiğini 664 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralılardan 16'sının Salmas kentindeki hastaneye sevk edildiğini kaydeden Mutemediyan, 20 kişinin de yaralarının ağırlığı nedeniyle Hoy'daki hastanelere kaldırıldığını, 6 kişinin ise ameliyat edildiğini belirtti.

Yaklaşık 70 köyde hasar oluştuğunu ifade eden Mutemediyan, "Muhtemel hasarın tespiti için depremin merkez üssünden 30 kilometrelik bir yarıçapa kadar bilirkişiler gönderildi." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hoy kentindeki 5,8 büyüklüğündeki deprem yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İran Sismoloji Merkezine göre ise dün yerel saatle 21.44'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5,9 olarak ölçüldü.

Artçı depremler nedeniyle Hoy ve Çaypare şehirlerindeki okulların tatil edildiği belirtildi.

İran Acil Durum Merkezi, daha önce yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 122 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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İran'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde bilanço açıklandı: 2 kişi öldü, 664 kişi yaralandı İran'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde bilanço açıklandı: 2 kişi öldü, 664 kişi yaralandı İran'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 2 kişi öldü, 122 kişi yaralandı İran'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 2 kişi öldü, 122 kişi yaralandı

Azerbaycan, Salmas, İran, Güncel, Son Dakika

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