İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem başkale'yi vurdu; enkaz altında kalanlar var-1 - Son Dakika

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İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem başkale'yi vurdu; enkaz altında kalanlar var-1
7 saat önce
İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Başkale'yi vurdu; enkaz altında kalanlar var-1.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:22 Kaynak: DHA
İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Başkale'yi vurdu; enkaz altında kalanlar var-1
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