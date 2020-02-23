İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem başkale'yi vurdu; enkaz altında kalanlar var-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem başkale'yi vurdu; enkaz altında kalanlar var-1 - Son Dakika

İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem başkale'yi vurdu; enkaz altında kalanlar var-1

7 saat önce

İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Başkale'yi vurdu; enkaz altında kalanlar var-1.

İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Başkale'yi vurdu; enkaz altında kalanlar var-1

İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem başkale'yi vurdu; enkaz altında kalanlar var-1

Başkale, Deprem, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:22 Kaynak: DHA
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