Son Dakika › Güncel › İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem başkale'yi vurdu; enkaz altında kalanlar var - Son Dakika
İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem başkale'yi vurdu; enkaz altında kalanlar var
6 saat önce
İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Başkale'yi vurdu; enkaz altında kalanlar var (3)
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:08 Kaynak: DHA
İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Başkale'yi vurdu; enkaz altında kalanlar var (3)
Son Dakika Van'dan yürek yakan feryat! Eşi ve üç çocuğunu kaybetti İran'da meydana gelen ikinci depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı Son Dakika: İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Van'da da hissedildi Van'daki depremin ardından Naci Görür'den önemli uyarı: Başkale Fayı, 5.8'den daha büyük deprem üretebilir