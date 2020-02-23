İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem başkale'yi vurdu; enkaz altında kalanlar var - Son Dakika

İran 'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Başkale 'yi vurdu; enkaz altında kalanlar var (4)

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Van'dan yürek yakan feryat! Eşi ve üç çocuğunu kaybetti

Son Dakika: İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Van'da da hissedildi