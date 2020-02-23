İran'da meydana gelen depremde yaralı sayısı 75'e yükseldi - Son Dakika
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İran'da meydana gelen depremde yaralı sayısı 75'e yükseldi

6 saat önce

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy şehrinin Kotur ilçesinde yerel saatle 09.22'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 75'e yükseldi.

İran'da meydana gelen depremde yaralı sayısı 75'e yükseldi, System.String[]

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy şehrinin Kotur ilçesinde yerel saatle 09.22'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 75'e yükseldi.


İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy şehrinin Kotur ilçesinde yerel saatle 09.22'de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Hoy şehri Tıbbi Acil Durumlar Başkanı Mücteba Gameri depremde yaralananların sayısının 75'e yükseldiğini ifade ederek, "Şuana kadar mevcut yaralı sayısı 75. Yaralıların büyük çoğunluğu küçük yaralanmalar ile müracaat etti. Bu sayı içerisinden sadece 6 kişi hastaneye yatırıldı" dedi.


Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde toplam 37 artçı sarsıntının meydana geldiği kaydedildi. - TAHRAN

Azerbaycan, Deprem, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:49 Kaynak: İHA
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