Son Dakika › Dünya › İran'da milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya
İran'da milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
6 saat önce
İranlı milletvekili Fatma Rehber koronavirüs (Kovis-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:09 Kaynak: DHA
İranlı milletvekili Fatma Rehber koronavirüs (Kovis-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda olan Fatma Rehber, tedavi gördüğü Tahran'daki Mesih Daneşver Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Muhafazakar kesimin önde gelen milletvekillerinden olan ve 3 dönem milletvekilliği yapan Rehber, geçen ay yapılan milletvekili seçimlerinde, Tahran'dan 12'nci sırada tekrar meclise girmeyi başarmıştı. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara göre şu ana kadar 23 İranlı milletvekilinde koronavirüs tespit edildi.
Son Dakika Antalya koronavirüs maskeleri yok sattı, numune bile kalmadı Son dakika: İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüsten ölen Türk vatandaşının ailesi, cenazenin Türkiye'ye getirilmesine sıcak bakmıyor İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü koronavirüse mi yakalandı? Basın toplantısındaki hal ve hareketleri dikkat çekti