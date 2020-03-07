İran'da milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika
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İran'da milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti

6 saat önce

İranlı milletvekili Fatma Rehber koronavirüs (Kovis-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'da milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti, System.String[]

İranlı milletvekili Fatma Rehber koronavirüs (Kovis-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda olan Fatma Rehber, tedavi gördüğü Tahran'daki Mesih Daneşver Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Muhafazakar kesimin önde gelen milletvekillerinden olan ve 3 dönem milletvekilliği yapan Rehber, geçen ay yapılan milletvekili seçimlerinde, Tahran'dan 12'nci sırada tekrar meclise girmeyi başarmıştı. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara göre şu ana kadar 23 İranlı milletvekilinde koronavirüs tespit edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:09 Kaynak: DHA
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