Son Dakika Haberleri: İran'da modern nükleer yakıt kullanılmaya başlandı

İran'da modern nükleer yakıt kullanılmaya başlandı

1 saat önce

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, yüzde 20 zenginleştirilmiş modern yakıt projesinin uygulamaya konulduğunu söyledi.

İran'da modern nükleer yakıt kullanılmaya başlandı, System.String[]
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, yüzde 20 zenginleştirilmiş modern yakıt projesinin uygulamaya konulduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:41 

Ali Ekber, Ankara Ticaret Odası, İran, Ekonomi
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