İran'da modern nükleer yakıt kullanılmaya başlandı
1 saat önce
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, yüzde 20 zenginleştirilmiş modern yakıt projesinin uygulamaya konulduğunu söyledi.
İran
Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber
Salihi, yüzde 20 zenginleştirilmiş modern yakıt projesinin uygulamaya konulduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:41
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