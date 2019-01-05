İran'da Muhafazakar Gazeteden Sünni Kadın Büyükelçi Tepkisi

İran'da muhafazakarların en etkin gazetesi olarak bilinen Keyhan, Brunei'ye Sünni kadın büyükelçi atanmasına tepki göstererek, Hasan Ruhani hükümetini kamuoyunu aldatma, kutuplaştırma ve tefrika çıkarmakla suçladı.

İran'da muhafazakarların en etkin gazetesi olarak bilinen Keyhan, Brunei'ye Sünni kadın büyükelçi atanmasına tepki göstererek, Hasan Ruhani hükümetini kamuoyunu aldatma, kutuplaştırma ve tefrika çıkarmakla suçladı.



Keyhan gazetesinin bugünkü sayısında, birinci sayfadan "Halk, parlak ekonomik vaatlerin yerine getirilmesini bekliyor, kadın büyükelçinin atanması vaadini değil" başlığıyla verilen haberde hükümet, kutuplaştırma siyaseti yürütmekle, toplumda tefrika çıkarmakla ve kamuoyunu aldatıcı adımlar atmakla suçlandı.



Gazete haberinde, Beluçistanlı Hümeyra Rigi'nin diplomatik tecrübeye sahip olmadığı ileri sürülerek Ruhani hükümeti, halk arasında Sünni-Şii, kadın-erkek, Beluç-Sistan gibi ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı adımlar atmak ve popülist politikalarla kamuoyunu aldatmakla eleştirildi.



Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, geçen hafta Sistan ve Beluçistan eyaletine yaptığı ziyaret sırasında, Kasrı Kend İlçesi Kaymakamı Hümeyra Rigi'yi "İran'ın yeni Brunei Büyükelçisi" olarak tanıttı.



Cihangiri'nin "başarılı bir devlet görevlisi" şeklinde nitelendirdiği Rigi, Malezya'ya atanan Merziye Afham ve Finlandiya'ya atanan Pervin Ferşci'den sonra 1979'daki devrimden bu yana büyükelçi olarak atanan üçüncü kadın oldu.



Hümeyra Rigi ayrıca İran'ın ilk kadın Sünni büyükelçisi olarak kayıtlara geçti.



Rigi, daha önce ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar İlçesi Kaymakamlığı görevinde bulunmuştu.



İran'ın ilk Sünni diplomatı Salih Edibi, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Vietnam-Kamboçya Büyükelçiliğine atanmıştı.

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