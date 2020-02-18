İran'da muhafazakarlardan seçimler için propaganda etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da muhafazakarlardan seçimler için propaganda etkinliği - Son Dakika

İran'da muhafazakarlardan seçimler için propaganda etkinliği

6 saat önce

İran'da cuma günü yapılacak meclis seçimleri için muhafazakarlar, Tahran'da propaganda etkinliği düzenledi.

İran'da cuma günü yapılacak meclis seçimleri için muhafazakarlar, Tahran'da propaganda etkinliği düzenledi.

Eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın başında olduğu muhafazakar kanadın "Devrim Şurası" listesi, Tahran Konferans Salonu'nda bir program düzenledi.

Galibaf'ın katılmadığı etkinlikte muhafazakar kanadın önemli temsilcilerinden Mehdi Çamran bir konuşma yaparak halkı sandık başına gitmeye çağırdı.

Muhafazakarların en iddialı listesi olan "Devrim Şurası"na liderlik eden Galibaf'ın, seçimlere 2 gün kala diğer muhafazakar grupları ittifaka razı etmek için müzakereler yürüttüğü ancak şu ana kadar uzlaşının sağlanamadığı belirtiliyor.

İran'da muhafazakarlardan seçimler için propaganda etkinliği

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'de depremler devam edecektir
Husumetli amca çocukları arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 13 yaralı Kerkük'te silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Suriye'deki petrol sahalarını yağmalıyor

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 02:13:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da muhafazakarlardan seçimler için propaganda etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]