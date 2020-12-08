İranlı rejim karşıtı Ruhullah Zem'in idam kararı onaylandı - Son Dakika

İranlı rejim karşıtı Ruhullah Zem'in idam kararı onaylandı
08.12.2020 12:37
İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, İranlı muhalif ve "Amednews" editörü Ruhullah Zem hakkında verilen idam kararının yüksek mahkeme tarafından onaylandığını söyledi.
İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, İranlı muhalif ve "Amednews" editörü Ruhullah Zem hakkında verilen idam kararının yüksek mahkeme tarafından onaylandığını söyledi.
İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında "Amednews" editörü Ruhullah Zem'in dosyasıyla ilgili bilgi verdi. İsmaili, yeryüzünde fesat çıkarmak ile suçlanan Ruhullah Zem hakkında 13 ayrı suçtan dolayı verilen idam kararının yüksek mahkeme tarafından onaylandığını söyledi. İran'da rejim karşıtı yayın yapan "Amednews" sitesinin editörü olan Ruhullah Zem, devrim karşıtı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle Ekim 2019'da yurtdışından İran'a getirilmişti.
İran'da 13 farklı suçtan yargılanan Zem, yeryüzünde fesat çıkartmakla suçlanmış ve idama mahkum edilmişti. - TAHRAN
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