Son Dakika Haberleri: İran'da Nehir Suları Yükseldi: 3 Ölü

İran'da Nehir Suları Yükseldi: 3 Ölü

32 dakika önce

İran'ın güneyindeki Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinde, nehir kenarında piknik yapan aynı aileden 3 kişi nehir sularının yükselmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.

İran'da Nehir Suları Yükseldi: 3 Ölü, System.String[]
İran'ın güneyindeki Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinde, nehir kenarında piknik yapan aynı aileden 3 kişi nehir sularının yükselmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.

İran devlet medyasının haberine göre, son dönemde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Şiraz'a bağlı Kohmere Sorhi bölgesindeki nehir suları yükseldi. Bu sırada bölgede piknik yapmakta olan 5 kişilik bir aile sulara kapıldı.

Bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri 2 kişiyi nehirden sağ olarak çıkarırken, 2 kadın ve 1 çocuğun ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

İran'ın 25 eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi ülkede büyük hasara ve can kayıplarına yol açmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:17 Kaynak: AA

İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Habertürk Editörü Otobüste Uyurken Cinsel Tacize Uğradı İmamoğlu, Geçersiz Oy Sayımına İlişkin Son Durumu Paylaştı İmamoğlu'nun Ulaşımla İlgili Vaatlerini En Yetkili İsim Değerlendirdi: Yapması İmkansız AK Parti'li Ali İhsan Yavuz: Aradaki Fark 18 Binin Altına İndi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 21:49:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da Nehir Suları Yükseldi: 3 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]