İran'da Nehir Suları Yükseldi: 3 Ölü
32 dakika önce
İran'ın güneyindeki Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinde, nehir kenarında piknik yapan aynı aileden 3 kişi nehir sularının yükselmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.
İran
'ın güneyindeki Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinde, nehir kenarında piknik yapan aynı aileden 3 kişi nehir sularının yükselmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.
İran devlet medyasının haberine göre, son dönemde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Şiraz'a bağlı Kohmere Sorhi bölgesindeki nehir suları yükseldi. Bu sırada bölgede piknik yapmakta olan 5 kişilik bir aile sulara kapıldı.
Bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri 2 kişiyi nehirden sağ olarak çıkarırken, 2 kadın ve 1 çocuğun ise cansız bedenlerine ulaşıldı.
İran'ın 25 eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi ülkede büyük hasara ve can kayıplarına yol açmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:17 Kaynak: AA
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