İran'da neler oluyor ? - Son Dakika
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İran'da neler oluyor ?

14 dakika önce

İran'da gerginlik tırmanıyor.

İran'da gerginlik tırmanıyor. Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının füzeyle vurulduğunun kabul edilmesi sonrasında sokaklar bir kez daha karıştı. Tahran'daki üniversiteler önünde toplanan kalabalık, Azadi Meydanı'na yürüdü.Protestocular dini lider Ayetullah Ali Hamaney karşıtı sloganlar attı.

Güvenlik güçlerinin gözyaşartıcı gazla müdahale ettiği olaylarda yaralananlar oldu. Tahran'daki Azadi meydanında göstericilerin üzerine ateş açıldığı iddia edildi. Farsça tweet atan ABD Başkanı Donald Trump ise yaptırımlar ve protestoların İran'ı müzakereye zorlayacağını yazdı. İran polisi ise ateş açıldığı iddialarını redderedek "Olaylar kontrol altında" açıklaması yaptı.

(İHA)

İran'da neler oluyor ?

Ukrayna, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:05 Kaynak: İHA
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