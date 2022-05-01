İran'da nesli tükenmekte olan Asya çitası 3 yavru doğurdu - Son Dakika
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İran'da nesli tükenmekte olan Asya çitası 3 yavru doğurdu

01.05.2022 17:52
İran'da nesli tükenmekte olan Asya çitası 3 yavru doğurdu

İran'da nesli tükenmekte olan türleri korumaya yönelik bir yetiştirme programının parçası olarak korunan Asya çitası 3 sağlıklı yavru dünyaya getirdi.

İran'da nesli tükenmekte olan türleri korumaya yönelik bir yetiştirme programının parçası olarak korunan Asya çitası 3 sağlıklı yavru dünyaya getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Koruma Teşkilatı Başkanı Ali Selaceke, konuya dair İran resmi ajansı IRNA'ya konuştu.

Selaceke, yetiştirme programında korunan bir Asya çitasının İran'ın Simnan eyaletindeki Turan Milli Parkı Asya Çitası Yetiştirme Merkezinde 3 sağlıklı yavru doğurduğunu söyledi.

Çevre Koruma Teşkilatı veteriner ekiplerinin sahada sezaryen doğum gerçekleştirdiğini, yetiştirme programında ilk kez bir Asya çitasının doğum yaptığını belirten Selaceke, "Bu tür nesli tükenmekte olan genlerin korunmasında büyük yardımı olan bu yavruları koruyarak esaret altında ve daha sonra yarı esarette çita popülasyonunu artırabiliriz." dedi.

Saatte 120 kilometre hıza ulaşabilen dünyanın en hızlı kara hayvanı olan çitaların Asya'daki türlerinin nüfusu dramatik şekilde azaldı.

İran Doğal Çevre ve Biyolojik Çeşitlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Hasan Ekberi, dün yaptığı bir açıklamada, Simnan, Kirman, Yezd, Rezevi Horasan, Kuzey Horasan ve Güney Horasan eyaletlerinde 20'den az Asya çitası gözlemlendiğini söylemişti.

Asya çitalarının vahşi doğada yaşadığı son ülke olan İran, nesli tükenmekte olan türler için 2001 yılında Birleşmiş Milletler destekli bir koruma ve yetiştirme programı başlatmıştı.

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fuat oktay, Horasan, İran, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da nesli tükenmekte olan Asya çitası 3 yavru doğurdu - Son Dakika


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