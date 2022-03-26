İran'da Nevruz Bayramı tatilinde yaşanan trafik kazalarında 431 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

İran'da Nevruz Bayramı tatilinde yaşanan trafik kazalarında 431 kişi öldü

26.03.2022 12:01
İran'da Nevruz Bayramı tatilinde yaşanan trafik kazalarında 431 kişi öldü

İran'da Nevruz tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında can kaybı 431'e yükseldi.

İran'da Nevruz tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında can kaybı 431'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Emniyet Müdürlüğü Trafik Daire Başkan Yardımcısı Timur Hüseyni, Nevruz tatilinin başlamasıyla artan trafik kazalarının endişe verici olduğunu söyleyerek, "Maalesef 16 Mart tarihinden bugüne kadar ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 431 kişi hayatını kaybetti" dedi. Aşırı hız, hatalı sollamalar, dikkatsizlik ve şehirler arası araç yoğunluğu trafik kazalarının meydana gelmesinin başlıca nedenleri olarak gösteriliyor. Ülkede yaklaşık 2 haftanın üzerinde süren Nevruz tatili süresince İranlılar yoğun şekilde aile ziyaretleri, geziler ve şehirlerarası seyahatler gerçekleştiriyor. Bu durum şehirlerarası yollarda trafik kazalarının artmasına da neden oluyor. - TAHRAN

YORUMLAR
500
Xi, İngiltere Başbakanı ile Telefonda Görüştü Xi, İngiltere Başbakanı ile Telefonda Görüştü Dinamik Sıfır-Kovid Yaklaşımı Etkili ve Gerekli Dinamik Sıfır-Kovid Yaklaşımı Etkili ve Gerekli

Emniyet Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Mart, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İran'da Nevruz Bayramı tatilinde yaşanan trafik kazalarında 431 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Rusya 292 Ukrayna askerinin bulunduğu kışlayı, Sedat Peker'in otelinin bulunduğu yöntemle tespit etti! Yöntemin adı, jelokasyon!
11:26 Motokurye, torbacıya öyle bir çelme taktı ki! Polisten kaçamadı
11:21 Milyonluk aracın dört tekerleğini de bıçakla parçalayan zanlı her yerde aranıyor
11:18 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçiş dönemi başladı: İşte otomobil, minibüs, tır, motosikletler için ayrıntılı geçiş ücretleri
10:54 Elektrik faturalarını düşürmek için uzmanından tavsiyeler: Bunları yapın, faturanız yarı yarışa düşecek!
11:04 Evlenmeye karar verince tarzını da değiştirdi: Takipçileri yeni tarzı sevdi
10:48 Sıfır otomobilin yanına bile yaklaşılamıyor: Geçen yıl ile bu yıl arasında fiyat farkı, tam 4 kat!
10:46 Juventus toparlanamıyor: Kulüp aranıyor, futbolcular ifadeye çağrılıyor, golcüler ayrılmak istiyor
10:29 6 yıldır cinsel hayatları yoktu! Genç adam banyoda hamilelik testini bulunca, başına gelenleri anladı
10:10 Fatih Terim'den sürpriz 'ibra' kararı: Galatasaray'ın mali genel kuruluna katılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 12:07:17. #1.13#
SON DAKİKA: İran'da Nevruz Bayramı tatilinde yaşanan trafik kazalarında 431 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement