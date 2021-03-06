İran'da "Nevruz" seyahatlerine yasak geliyor - Son Dakika

İran'da "Nevruz" seyahatlerine yasak geliyor

06.03.2021 15:56
İran'da

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaklaşan Nevruz Bayramı öncesi İranlıları şehirlerarası seyahat konusunda uyararak, "Nevruz bayramında kırmızı ve turuncu eyaletlere seyahat yasağı uygulanacak" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaklaşan Nevruz Bayramı öncesi İranlıları şehirlerarası seyahat konusunda uyararak, "Nevruz bayramında kırmızı ve turuncu eyaletlere seyahat yasağı uygulanacak" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Korona Virüs ile Mücadele Konseyi Toplantısında konuştu. Ruhani, korona virüs ile mücadelede iyi bir noktaya geldiklerini ve bu ivmeyi kaybetmek istemediklerini belirterek, "Komşu ülkelerden gelen mutasyonlu virüsün etkili olduğu tek bir eyaletimin dışında diğer eyaletlerde korona virüs tablosu ve halkın sağlık protokollerine uyumu istediğimiz noktada" dedi.

İran'ın Huzistan, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletleri dışında güney eyaletlerde durumun stabil olduğunu kaydeden Ruhani, "Bu eyaletlerde vaka ve ölü sayıları belirli bir düzeyde ve sabit ilerliyor. Bazı eyaletlerde ise vaka ve ölü sayılarında düşüş de görülüyor" ifadelerini kullandı.

Nevruz Bayramının yaklaştığına vurgu yapan Ruhani, İranlılardan Nevruz bayramında sosyal mesafe ve sağlık protokollerine uymalarını isteyerek, "İki tehlikeli durum ile karşı karşıyayız. Nevruz bayramı öncesi bayrama hazırlık nedeniyle artan hareketlilik ve bayram günü ile birlikte başlayan seyahatler. Bu bizim için önemli bir uyarı ve Nisan ayı diğer aylardan farklı olacak" dedi.

"Nevruz Bayramında kırmızı ve turuncu eyaletlere seyahat yasağı uygulanacak"

Ruhani, Nevruz öncesinde artacak seyahatler noktasında İranlıları uyararak, "Nevruz Bayramında kırmızı ve turuncu eyaletlere seyahat yasağı uygulanacak. Bunun dışında halktan sadece evlerinde kalmalarını ve hiçbir şey yapmamalarını isteyemem. Ama tek istediğimiz şey, dışarı çıktığınızda sağlık protokollerine ve sosyal mesafe kurallarına uyun" diye konuştu.

İran Sağlık Bakanlığı: "Zorunlu olmayan seyahatlerden uzak durun"

İran Korona Virüs ile Mücadele Konseyi Sözcüsü Ali Rıza Reisi, ülke genelinde korona virüs ile mücadelede iyi bir tablo elde ettiklerini belirterek, "Ancak Nevruz Bayramı ile yaşanacak seyahatler bu tabloyu bozabilir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı Nevruz Bayramında halktan zorunlu olmayan seyahatlerden uzak durmalarını istiyor" dedi.

Reisi, İran'da kırmızı ve turuncu renklerde olan eyaletlere seyahatlerin tamamen yasak olduğunu belirterek, "Bu eyaletler için Nevruzda seyahatler yasak olacak. Sarı ve mavi renkli eyaletlere ise sağlık protokolleri çerçevesinde seyahat yapılabilecek. Halktan bu yıl da sabırlı olmalarını ve tahammül göstermelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre ülkenin güneyinde yer alan Huzistan eyaleti ve bu eyalete bağlı Ahvaz, Abadan, Hürremşehr, Dezful, Azadegan, Şuşter ve Karun şehirleri kırmızı seviyede yer alıyor. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saat içerisindeki korona virüs tablosuna ait paylaştığı bilgilerde, ülke genelinde toplamda 11 ilçenin kırmızı ve 32 ilçenin ise turuncu seviyede olduğu belirtti.

İran'da her yıl 21 Mart'ta Nevruz kutlamaları yapılıyor. İran'da yeni yıl olarak kabul edilen Nevruz Bayramında şehirlerarası yolculuklar ve seyahatlerde keskin bir artış yaşanıyor. - TAHRAN

Sağlık Bakanlığı, Nevruz Bayramı, Koronavirüs, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran'da 'Nevruz' seyahatlerine yasak geliyor - Son Dakika


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