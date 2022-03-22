İran'da Nevruz tatilinde yaşanan trafik kazalarında 247 kişi öldü - Son Dakika
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İran'da Nevruz tatilinde yaşanan trafik kazalarında 247 kişi öldü

22.03.2022 14:33
İran'da Nevruz tatilinde yaşanan trafik kazalarında 247 kişi öldü

İran'da, Nevruz tatilinin 6. gününde ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 247 kişi hayatını kaybetti.

İran'da, Nevruz tatilinin 6. gününde ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 247 kişi hayatını kaybetti.

İran'da Nevruz tatilinin başlamasıyla trafik kazalarında da artış yaşandı. İran Emniyet Müdürlüğü Trafik Daire Başkanı Yardımcısı Timur Hüseyni, Nevruz tatilinin 6. gününde ülke genelinde yaşanan trafik kazalarında 247 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hüseyni, 187 trafik kazasının meydana geldiğini belirtirken, kazaların yoğun olarak şehirlerarası otobanlarda gerçekleştiğini söyledi. İran'ın kuzey eyaletlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve yağmurun trafik kazalarına neden olduğunu belirten Hüseyni, "Sürücülerin yağışlara hazırlıklı olmaması, aşırı hız ve trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle Nevruz tatilinde 247 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlıyor. Nevruz öncesi tatil hazırlıklarına başlayan İranlılar 2 hafta boyunca tatil yapıyor. - TAHRAN

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Emniyet Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İran'da Nevruz tatilinde yaşanan trafik kazalarında 247 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da Nevruz tatilinde yaşanan trafik kazalarında 247 kişi öldü - Son Dakika
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