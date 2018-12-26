Son Dakika Haberleri: İran'da Noel Hazırlıkları

İran'da Noel Hazırlıkları

22 dakika önce

- Dükkanlardan detaylar Alışverişe gidenler Fotoğraf çekilenler İran'ın başkenti Tahran'da Ermenilerin yaşadığı bölgelerde Noel ve yeni yıl heyecanı hissedilmeye başlandı.

- Dükkanlardan detaylar
Alışverişe gidenler
Fotoğraf çekilenler İran'ın başkenti Tahran'da Ermenilerin yaşadığı bölgelerde Noel ve yeni yıl heyecanı hissedilmeye başlandı. Noel Baba oyuncakları ve çam ağaçları, ülkedeki en büyük dini azınlık olan Ermeni nüfusunun yoğun yaşadığı mahallelerde vitrinleri süslüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:59 Kaynak: AA

Tahran, İran, Güncel
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