İran'da normalleşme adımları genişletiliyor - Son Dakika

İran'da normalleşme adımları genişletiliyor

Koronavirüs (Covid-19) salgınının en çok etkili olduğu ülkelerin başında gelen İran'da, normalleşme süreci devam ediyor.

İran'da normalleşme adımları genişletiliyor, System.String[]

Koronavirüs (Covid-19) salgınının en çok etkili olduğu ülkelerin başında gelen İran'da, normalleşme süreci devam ediyor. Ülke genelinde türbe, spor salonları, üniversitelerin yeniden açılmasına karar verildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında bugün toplanan koronavirüs ile Mücadele Kurulu'nda alınan kararla, Ramazan sonrası türbelerin açılması kararlaştırıldı. Türbelerdeki ibadet günlük 6 saat avluyla sınırlı olacak.

KUDÜS GÜNÜ BU YIL SEMBOLİK OLARAK DÜZENLENECEK

Toplantı sonrası konuşan Ruhani, Ramazan Bayramı namazının sağlık kurallarına uyularak ülke genelinde yapılacağını aktardı. Ruhani her yıl Ramazan ayının son cuması yapılan Kudüs Günü yürüyüşünün, bu yıl salgın nedeniyle Tahran'da araç konvoyu şeklinde sembolik olarak düzenleneceğini söyledi.

SPOR KARŞILAŞMALARI SEYİRCİSİZ BAŞLAYACAK

Spor aktivitelerinin seyircisiz olarak yeniden başlayabileceğini söyleyen Ruhani, restoranların da sağlık kurallarına uyularak Ramazan sonrası faaliyete geçebileceğini kaydetti. Ülke genelinde üniversitelerin 6 Haziran'da açılacağı duyuruldu.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 01:00 Kaynak: DHA

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