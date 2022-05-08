İran'da öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 kişi yaralandı - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'da bir öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci yaralandı.

Tahran İtfaiye ve Güvenlik Hizmetleri Sözcüsü Seyyid Cemal Meleki, İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) yaptığı açıklamada, Kerimhan Caddesi'ndeki üniversite öğrencilerinin kaldığı 10 katlı yurtta gece saatlerinde yangın çıktığını belirterek, "400 kişilik yurtta tahliye çalışmalarına rağmen yangın esnasında bazı öğrenciler odalarında veya çatı katında kalmaları nedeniyle dumandan etkilendi." dedi.

Yangının kısa sürede söndürüldüğünü aktaran Meleki, olayda 11 öğrencinin yaralandığını, bunlardan 10'unun olay yerinde tedavisinin yapıldığını bir öğrencinin ise hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Meleki, yangının binanın arkasındaki atık deposunda çıktığını kaydetti.