Son Dakika Haberleri: İran'da Öğrencileri Taşıyan Otobüs Devrildi: 7 Ölü, 28 Yaralı

İran'da Öğrencileri Taşıyan Otobüs Devrildi: 7 Ölü, 28 Yaralı

29 dakika önce

İran İslami Azad Üniversitesinin servis otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

İran'da Öğrencileri Taşıyan Otobüs Devrildi: 7 Ölü, 28 Yaralı, System.String[]
İran İslami Azad Üniversitesinin servis otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken 28 kişi yaralandı.

İran İslami Azad Üniversitesine ait servis otobüsü dün gece kontrolden çıkarak devrilmiş, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilmişti. İran Acil Durumlar Kurumu, kazada ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı. Acil Durumlar Müdürü Muhammed Karamabadi, kaza bölgesine 15 ambulans, bir helikopter gönderildiğini ve yaralılara anında müdahale edildiğini söyledi. Yaralıların en yakındaki sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini aktaran Karamabadi, Merkezi Soruşturma Ofisinin kazayı incelediğini açıkladı. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:13 Kaynak: İHA

İran, 3. Sayfa
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