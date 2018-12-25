İran'da Öğrencileri Taşıyan Otobüs Devrildi: 7 Ölü, 28 Yaralı
29 dakika önce
İran İslami Azad Üniversitesinin servis otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.
İran
İslami Azad Üniversitesinin servis otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken 28 kişi yaralandı.
İran İslami Azad Üniversitesine ait servis otobüsü dün gece kontrolden çıkarak devrilmiş, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilmişti. İran Acil Durumlar Kurumu, kazada ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı. Acil Durumlar Müdürü Muhammed Karamabadi, kaza bölgesine 15 ambulans, bir helikopter gönderildiğini ve yaralılara anında müdahale edildiğini söyledi. Yaralıların en yakındaki sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini aktaran Karamabadi, Merkezi Soruşturma Ofisinin kazayı incelediğini açıkladı. - TAHRAN
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:13 Kaynak: İHA
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